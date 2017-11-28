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28 Kasım 2017 12:44

Japonya Büyükelçiliğinden TESKİ’ye teşekkür mesajı

Japonya Büyükelçiliği tarafından, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü telefon ile aranarak, Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima’nın teşekkür mesajı TESKİ Genel Müdürü Dr.

Japonya Büyükelçiliğinden TESKİ’ye teşekkür mesajı

28 Kasım 2017 12:44

Şafak Başa’ya iletildi.


Büyükelçi Akio Miyajima kısa bir süre önce TESKİ Genel Müdürlüğünün altyapı yatırımlarının toplu açılış ve temel atma töreni münasebetiyle Tekirdağ’da bulunmuştu. Genel Müdür Başa’ya iletilen mesajda, büyükelçinin Tekirdağ’da bulunduğu süre boyunca TESKİ’nin ev sahipliğinden oldukça memnun kaldığı, iyi bir şekilde misafir edildiği, yapılan toplu açılış ve temel atma töreninin oldukça iyi organize edildiği, bunun yanında inşaatı tamamlanan altyapı yatırımlarının zamanında bitirilmesinden dolayı teşekkür ettiği yer aldı.


TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, “Dünyanın en önemli ekonomisine sahip bir ülkenin büyükelçisini ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduk. Büyükelçinin ziyaretinde Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı Başkanı da yer almıştı. Kendileriyle bundan sonra yapacağımız altyapı yatırımları hakkında da görüştük ve bizlere yeni yatırımlarda destek olacakları mesajını aldık” dedi.




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