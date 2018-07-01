Diğer
Kategoriler
01 Temmuz 2018 19:16

Kabotaj Bayramına özel muhteşem gösteri

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ’da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlanırken, Marmara Denizinde bayrama özel yapılan su gösterisi büyük beğeni topladı.

Kabotaj Bayramına özel muhteşem gösteri

01 Temmuz 2018 19:16


1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramının 92’inci yıl kutlamaları kapsamında Tekirdağ’da Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli etkinlikler yapıldı. İlk olarak vatandaşlara deniz turu yapılırken, bayramın Pazar gününe denk gelmesiyle Tekirdağlı vatandaşlar aileleriyle birlikte deniz turu keyfi yaşadı. Deniz turunun ardından Tekirdağ’da uzun yıllardan beri kapalı olan liman bu güne özel açılarak Denizcilik ve Kabotaj Bayramı programı düzenledi. Programa iki deniz gemisinin denizde su fışkırtması en beğenilen etkinliğin başında geldi. Denizde su gösterisini gören vatandaşlar, telefonlarına sarılarak o anları kayıt altına aldı. Daha sonra onlarca balıkçı tekneleri ve gemilerle yapılan deniz içi korteji, denizde rengarenk görüntülere sahne oldu.



“1 Temmuz 1926’da Kabotaj Kanunu çıkarak, bu gün denizlerdeki bu güzelliğimizin temeli atılmıştır”


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla limanda başlayan programda konuşma yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “Osmanlı Devleti’nin en güçlü zamanlarında Fransızlara ve diğer yabancı ülkelere tanınan kapitülasyonların, daha sonra Osmanlı Devleti zayıflayınca devamlı bizim aleyhimize kullanılması sonucunda gördüğünüz aksaklıklar neticesinde de ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanmış olduğu Kurtuluş Savaşı’ndan sonra 1923 yılında yapılan Lozan Antlaşması’yla Kapitülasyonlar tamamen kaldırılmıştır. Hemen onun üzerinden 3 yıl sonra da 1 Temmuz 1926’da Kabotaj Kanunu çıkarak, bu gün denizlerdeki bu güzelliğimizin temeli atılmıştır. Ben bu duygularla Kabotaj bayramın oluşmasında ve denizlerimizde kapitülasyonların kapatılmasında, ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kes daha rahmet nimetle anıyorum” dedi.


Konuşmaların ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve vatandaşlar tarafından denize çelenk bırakıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
28
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    28°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç