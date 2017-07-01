Kabotaj Bayramının 91’inci yılı düzenlenen törenle kutlandı

Valilik Önü Atatürk anıtında yapılan törene Vali Yardımcısı Suat Yıldız, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Karaçay, Garnizon Komutanı Piyade Alb Kemal Cöne, Tekirdağ Liman Başkanı Murat Gül, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende Tekirdağ Liman Başkanlığı tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla düzenlenen tören, Tekirdağ Milletvekillerinin gönderdiği mesajların okunmasıyla sona erdi.