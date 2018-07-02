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02 Temmuz 2018 00:49

Kabotaj ve Denizcilik Kupası sonuçlandı

1 Temmuz Kabotaj ve Denizcilik Bayramı kapsamında Tekirdağ’da gerçekleşen yarışlarda başarılı sporcular derecelendirildi.

Kabotaj ve Denizcilik Kupası sonuçlandı

02 Temmuz 2018 00:49


1 Temmuz Kabotaj ve Denizcilik Bayramı kapsamında Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü tarafından yapılan Kabotaj ve Denizcilik Kupasında veliler sporcuların teknelerine konuk edildi. Organize edilen mini yarışta sporcular kıyasıya yarıştı.


Daha sonra 1 Temmuz Kabotaj ve Denizcilik Bayramı kapsamında protokol üyeleri tarafından denize çelenk sunuldu.


1 Temmuz Kabotaj ve Denizcilik Bayramı kapsamında gerçekleşen yarış sonucunda başarılı olan sporcuların ödülleri Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Vali Yardımcısı Suat Yıldız, Tekirdağ Liman Başkanı Murat Gül, Tekirdağ Yelken İl Temsilcisi Şenol Birol Uzel, Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü Başkanı Eren Cicioğlu ve yönetim kurulu üyeleri tarafından verildi.




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