KADEM Tekirdağ’dan Kılıçdaroğlu’na suç duyurusu

Tekirdağ Adliyesi önüne gelen KADEM Tekirdağ Şubesi Temsilci ve üyeleri, Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz gün katıldığı bir programda, "Erkek işsizse, eve yeteri kadar para getiremiyorsa, akşam tencere kaynamıyorsa, bu erkekte gelir hıncını karısından alır" sözlerine tepki göstererek suç duyurusunda bulundu. ‘Kadına muhalif muhalefet istemiyoruz’ pankartı açan ve ‘Önce adam ol, Cinsiyetçi dilden vazgeç’ yazılı dövizlerle Tekirdağ Adliyesi önünde toplanan grup adına basın açıklamasını okuyan KADEM Tekirdağ İl Temsilcisi Zeynep Şahin, Kılıçaroğlu’nun kadına yönelik şiddetle mücadeleyi teşvik etmesi beklenirken ucuz politik gayeler güderek şiddeti meşrulaştıran sözler sarf etmesinin asla kabul edilemez olduğunu belirtti.

"Kılıçdaroğlu samimiyetsizliğini ortaya koydu"

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü arefesinde Kılıçdaroğlu’nun şiddeti meşru sayan ifadelerini dehşet ve esef içinde izlediklerini ifade eyden Zeynep Şahin, "İfade özgürlüğü sınırlarını aşıp nefret ve ayrımcılık söylemine varan şiddet yüklü politik dil kullanmaktan yıllardır vazgeçmeyen Kılıçdaroğlu, Şubat 2015’te ’işsiz olan eşin karısını dövebileceğini’ söyleyerek erkeği şiddete teşvik etmiş, 2016 yılında ’kadınlardan korkan birisine erkek denemez’ ifadeleriyle kadınları aciz gören zihniyetini gözler önüne sermişti. Biz bu dehşet ifadelerinin etkisinden kurtulamamışken dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı hakkında hiçbir ahlaki değer sisteminde karşılık bulmayan yakışıksız sözler sarf etmişti. 2017 yılının nihayetine geldiğimiz şu günlerde ise ’ekonomik sorunları olan erkeğin hıncını eşinden alabileceğini’ söyleyen Kılıçdaroğlu şiddeti meşrulaştıran bu açıklamasıyla bir kez daha cehaletini ve samimiyetsizliğini ortaya koydu" dedi.

Kadınlardan suç duyurusu

Kadına şiddetin hiçbir gerekçesi, bahanesi ve açıklaması olamayacağının altını çizen Şahin, "Zira değişen ve dönüşen Türkiye’de bu köhnemiş fikirlerin artık yeri yoktur. Ana muhalefet liderinin söylemlerini, savunduğunu iddia ettiği değerler doğrultusunda düzeltme zarureti artık ivedilik kazanmıştır. Şiddetin hiçbir gerekçesi, bahanesi ve açıklaması olamaz. KADEM olarak kadınlara yöneltilen cinsiyetçi politik dili reddediyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu’nu kadın sorunlarını siyasete malzeme etmekten vazgeçip meşum sözleri dolayısıyla kamuoyundan özür dilemeye, topluma faydalı rasyonel siyaset yaparak kadın sorunlarına çözüm üretmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.