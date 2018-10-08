Kadın çiftçilere destek

14 Ekim tarihinde, Süleymanpaşa ilçesinde Önder Çiftçi Kadın Kolları Yardımlaşma Derneği ile ortaklaşa düzenlenecek olan etkinlikte kadın çiftçiler, ürettikleri yöresel ve organik ürünlerin satışını yapabilecek. Canlı sahne performanslarının da yer alacağı etkinliğe kadınlara yönelik televizyon programı hazırlayan sanatçı Derya Baykal ve Köy-Koop Genel Başkanı Neptün Soyer de konuşmacı olarak katılacak.

“Amacımız kadın çiftçilerin görünürlüğünü arttırmak”

Konu ile ilgili açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ'ın yeni kurulan bir büyükşehir olmasına rağmen tarım ve hayvancılık alanında başarılı projelere imza attığını belirterek, “Tekirdağ, tarım ve hayvancılıkta Türkiye'nin başkentidir. Türkiye'de yetişen ayçiçeği, buğday, üzüm ve kiraz gibi ürünlerin büyük bir bölümünü ilimiz tek başına karşılıyor. Bu başarıda bilinçli kadın üreticilerimizin payı çok büyük Biz, kadının yaşamın her alanında olması gerektiğini savunan ve bunu destekleyen bir belediyeyiz. Düzenleyeceğimiz Kadın Çiftçiler Günü Etkinliği ile çiftçi kadınların toplumdaki sosyal statüsünü yükseltmeyi, faaliyetlerinin görünür kılınmasını sağlamayı ve toplumun kadın çiftçilerin sorunları konusunda hassas olmalarını amaçlıyoruz. Ben bu anlamlı etkinliğe tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum” dedi.

Her yıl 15 Ekim'de kutlanan Dünya Kadın Çiftçiler Günü, ilk kez 1995 yılında Pekin'de gerçekleştirilen 4.Kadın Konferansı'nda dile getirildi. Tarım Üreticileri Federasyonu tarafından da desteklenen karar, 2008 yılında Birleşmiş Milletler bünyesinde resmi bir kutlama olarak kabul edildi ve dünya genelinde “Kadın Çiftçiler Günü” olarak kutlanmaya başlandı.