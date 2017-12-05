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05 Aralık 2017 13:14

Kadın hakları gününde kadın cinayeti

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde işe gitmek için evinden çıkan 19 yaşındaki genç kız sokak ortasında başından vuruldu.

Kadın hakları gününde kadın cinayeti

05 Aralık 2017 13:14


Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ’ın Muratlı ilçesi Kazımdirik Mahallesinde oturan 19 yaşındaki Ayşe Öztürk, sabah işe gitmek üzere evinden çıktığı sırada, evinin önünde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahla başından vuruldu. Silah seslerini duyan çevredekiler yerde yatan genç kızı görmeleri üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızın olay yerinde öldüğünü tespit etti. Olay yerine gelen Cinayet Şube ekipleri incelemeye başladı. Genç kızın akrabalarından iki kadın olay yerine gelerek feryat ettiler. kadınlardan bir tanesi, "öldüreceğim onu, Allah belasını versin" diyerek zor bela olay yerinden uzaklaştı.


Polis zanlıların yakalamak için çalışma başlattı. Öztürk’ün cesedi, polisin incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na kaldırılacak.




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