Kadına karşı şiddetle mücadele günü mesajı

Başkan Albayrak yayımladığı mesajında, “25 Kasım, kadınlarımızın sorunlarının paylaşıldığı, maruz kaldıkları kötü muamelelerin engellenebilmesi için çözüm yollarının arandığı ve tüm dünyada kadınlara uygulanan şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ilan edilen özel ve anlamlı bir gündür. Aile kurumu ve toplum içerisinde çok önemli bir yeri olan kadınlar, hepimiz için birer anne, kız kardeş, eş ve evlattır. Hayatımızın her döneminde sevgi ve özveriyle bize destek olan kadınlarımız el üstünde tutulmayı hak ediyor. Kültür ve geleneğimizde tarih boyunca önemli bir yer edinen kadınlarımız, Kurtuluş Savaşı’nda gösterdikleri fedakarlık ve azim ile Cumhuriyet’imizin kuruluşunda önemli görevler üstlenmiştir. İnsanlığın varoluşunun en önemli kaynağı olan kadınlarımız ne yazık ki hak ettikleri değeri göremiyor, haksızlığa ve hatta şiddete maruz kalıyor. Kadına uygulanan şiddet aile kurumunun da temellerini sarsmaktadır. Sağlıklı bir toplum için kadınların maruz kaldıkları her türlü haksızlık ve şiddetin önüne geçilmelidir. Şiddeti önlemenin en önemli yolu da eğitimdir. Bu noktada eğitim kurumlarımız kadar, kadına karşı şiddetin önlenmesi için tüm vatandaşlarımıza önemli görevler düşüyor.Doğumdan ölüme kadar varlıklarıyla hayatlarımıza anlam katan, bizi biz yapan değerli kadınlarımıza karşı her türlü şiddetin ortadan kalktığı günleri hep beraber görebilme dileğiyle, tüm kadınlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.