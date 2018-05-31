Diğer
Kategoriler
31 Mayıs 2018 13:54

“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” semineri

Tekirdağ Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nde “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” semineri düzenlendi.

“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” semineri

31 Mayıs 2018 13:54


Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı" kapsamında çalışmalar sürüyor.


Tekirdağ Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü personelleri tarafından Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü çalışanlarına "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitim Seminerleri" verildi. Kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddet konularında toplumsal farkındalık, duyarlılık, bilinç kazandırmak ve zihniyet dönüşümünü sağlamak" hedefi kapsamında ki eğitim seminerlerine müdürlüğümüz personellerinden katılım yüksekti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
25
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    24°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    24°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç