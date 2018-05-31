“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” semineri

Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı" kapsamında çalışmalar sürüyor.

Tekirdağ Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü personelleri tarafından Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü çalışanlarına "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitim Seminerleri" verildi. Kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddet konularında toplumsal farkındalık, duyarlılık, bilinç kazandırmak ve zihniyet dönüşümünü sağlamak" hedefi kapsamında ki eğitim seminerlerine müdürlüğümüz personellerinden katılım yüksekti.