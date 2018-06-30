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30 Haziran 2018 11:01

Kadınlar, cinayet kurbanı Ayşe için toplandı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde, geçtiğimiz yıl sokak ortasında tabancayla vurularak öldürülen Ayşe Öztürk’ün cinayetiyle ilgili tutuklu bulunan katil zanlıları baba oğul ilk kez hakim karşısına çıktı.

Kadınlar, cinayet kurbanı Ayşe için toplandı

30 Haziran 2018 11:01

Duruşma öncesi adliye önünde toplanan kadınlar, katil zanlılarına en ağır ceza verilmesini talep etti.


Alparslan İşcan ve babası Hamza İşcan, bugün ilk kez Tekirdağ Adliyesine getirilerek, 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkarıldı. Duruşma öncesi adliye önünde toplanan bir grup kadın, katil zanlılarına indirimsiz ceza verilmesini talep etti.



"Katillerin cesaretlendirildiği değil, en ağır şekilde cezalandırıldığı bir düzen istiyoruz"


Grup adına basın açıklaması yapan Mine Engin Tekay, iyi hal indirimi uygulanmamasını katillerin en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ettiklerini söyledi. Bu tür cinayetlere en ağır cezaların verilmesi gerektiğini ifade eden Tekay, "Kadın katillerinin cesaretlendirildiği değil, en ağır şekilde cezalandırıldığı bir hukuk düzeni istiyoruz. Kadın düşmanı politikaların, kadın bedeni üzerinden yürütülen söylemlerin, bireysel silahlanmanın sonlandırılmasını istiyoruz. Kadın cinayetleriyle, cinsel şiddetle, çocuk istismarıyla, kadın ve çocuğa yönelik her türlü hak ihlaliyle savaşacak bir kadın bakanlığı kurulması talebimizi yineliyoruz" dedi.



Olay


Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bir tekstil fabrikasında çalışan Ayşe Öztürk, geçtiğimiz yıl Aralık ayında Kazımdirik Mahallesi’nde oturduğu evinden iş yerine giderken sokakta yanına gelen aynı fabrikadan arkadaşı Alparslan İşcan tarafından başına tabancayla ateş edilerek öldürüldü. Daha sonra babası Hamza İşcan’la birlikte kaçarak kayıplara karışan Alparslan İşcan, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.


Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.




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