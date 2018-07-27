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27 Temmuz 2018 18:15

Kadınlara ilk yardım eğitimi devam ediyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Malkara ilçesine bağlı Kozyörük Mahallesi’nde kadınlara yönelik ilk yardım eğitimi düzenlendi.

Kadınlara ilk yardım eğitimi devam ediyor

27 Temmuz 2018 18:15


Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği eğitime Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Dr. İpek Elif Atayman, Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Deniz Bozdoğan ve çok sayıda Kozyörüklü vatandaş katıldı.


Başkan Kadir Albayrak, “Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 18 mahallemizde kadınlara yönelik olarak ilk yardım kursu projesinin bugün sekizincisini düzenleniyor. Kozyörük Mahallesi’ne özellikle gelmek istedim. Bugün bu seminere katılımın yoğun olması beni çok sevindirdi. Çünkü kadınların katıldığı her iş başarılı oluyor. Hepimiz insanız. Her an her şeyle karşılaşabiliriz. Biz tedbirimizi almak zorundayız. Bu eğitimin verimli olması için aklınıza gelen her şeyi sorun ve bu semineri iyi değerlendirin. Umarım burada öğrendiklerinizi hiçbir zaman uygulamak zorunda kalmazsınız” dedi.


Konuşmaların ardından Öğretim Görevlisi Psikolog Dr. Pervin Tunç katılımcılara bilgiler verdi.




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