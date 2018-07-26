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26 Temmuz 2018 10:34

Kadınlara ilk yardım eğitimi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ilk yardım eğitimleri Malkara ilçesine bağlı Balabancık Mahallesi’nde devam etti.

Kadınlara ilk yardım eğitimi

26 Temmuz 2018 10:34


Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 18 mahallede uygulanması planlanan ve kadınlara yönelik olarak düzenlenen ilk yardım eğitimi Balabancık Mahallesi’nde devam etti. Eğitime Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul ve çok sayıda vatandaş katıldı.



"İlk yardım hepinizin hayatı boyunca karşılaşacağı bir ihtiyaçtır"


Başkan Yurdakul’un ardından konuşma yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin başlatmış olduğu bir proje var. 18 mahallemizde kadınlara yönelik ilk yardım kursu veya semineri yapıyoruz. Bugün Balabancık’tayız. İlk yardım hepinizin hayatı boyunca karşılaşacağı bir ihtiyaçtır. Sizden bir ricam var. Seminer boyunca aklınıza takılan her şeyi sorun. Bu seminer amacına ulaşsın. İsterse üç saat dört saat sürsün. Bütün sorularınızın cevabını buradan alın. Allah ilk yardıma ihtiyaç göstermesin. İhtiyaç olduğu anda sizin bilgili olmanız ve donanımlı olmanız gerektiğini düşünüyorum" dedi.


Konuşmaların ardından Arel Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Psikolog Dr. Pervin Tunç katılımcılara bilgi verdi.




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