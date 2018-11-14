Kadınlardan balonlu ve kurdeleli yürüyüş

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kadınlar, 14 Kasım Diyabet Günü kapsamında mavi kurdele takarak balonlarla yürüyüş yaptı.

Süleymanpaşa ilçesinde AK Partili kadınlar tarafından diyabete dikkat çekmek amacıyla, yürüyüş düzenlendi. AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanlığı önünden başlayan yürüyüş, diyabet riski taşıyan ailelere yönelik testin uygulandığı Tekira Alışveriş Merkezi önünde bulunan sağlıklı yaşam aracın yanında son buldu.

Yürüyüş sonrası grup adına konuşma yapan AK Parti Tekirdağ İl Kadın Kolları Başkanı Nihal Erdoğan Köşkdere, “Diyabet zamanında ve iyi tedavi edilmediğinde, tüm sistemlerde bozukluğa yol açabilmektedir. Özellikle hipertansiyon, obezite diyabet açısından hazırlayıcı etkenleri oluşturmaktadır. Uluslararası Diyabet Federasyonunun (IDF) 2010-2017 verilerine göre dünyada 425 milyon diyabetli yetişkin vardır. Bu demektir ki her 11 kişiden 1'i diyabet hastasıdır. 2 diyabetli yetişkinden birine ise teşhis konulmamıştır. Yani kişi diyabetli olduğunu bilememektedir. Diyabet açısından risk grupları belirlenip, hastalığın ilerlemesi önlenmediğinde hasta sayısı artmakta. Başta kalp krizi, böbrek yetmezliği göz sorunları ve ayak yaraları gibi ciddi komplikasyonlar görülmektedir. Bu kadar ciddi komplikasyonları olan diyabetin önlenmesi ve halk sağlığının korunması için tüm dünyada diyabet farkındalığının artırmak amacıyla 14 Kasım Diyabet Günü olarak kutlanmaktadır. Bu vesileyle AK Parti Tekirdağ Kadın Kolları olarak yaptığımız bu etkinliğin gerekli bilincinin oluşturmasını diliyoruz” dedi.