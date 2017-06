Kadir gecesinde binlerce kişi teravih namazında buluştu

Çorlu Müftülüğü tarafından düzenlenen program Havuzlar Cumhuriyet Parkı’nda gerçekleştirildi.

Park alanında bir araya gelen binlerce kişi yatsı ve teravih namazı kıldı. Programa katılanlar tespih namazı da kıldı.

Düzenlenen programda konuşan Çorlu Müftüsü Adem Gülmek, “Peygamber (SAV) Efendimiz duaların kabul olunduğu, günahların bağışlandığı, mübarek Kadir Gecesinin Ramazan ayının son on gününde aranmasını tavsiye buyurmuşlar. Ramazan aynın son on günü her gecesi sanki bir Kadir Gecesiymiş gibi değerlendirilmeli, ihya edilmelidir. Ancak söz ustası der ki Kadir Gecesinin değerini, önemini anlatan ey hoca eğer sen değerini bilirsen bütün geceler Kadir Gecesidir” dedi.

Müftü Gülmek ayrıca, “Bu mübarek geceyi, Kadir Gecesi aşkıyla, şevkiyle, muhabbetiyle, aşkıyla yüreğimizin en müstesna köşelerinde ihya edeceğiz. Bizler Peygamber (SAV) Efendimizin ümmeti olarak yeryüzünde gönderilen son ümmetiz. Bu ümmetten başka yeryüzünde iyiliğin temsilcisi yok. Bu ümmetten başka yeryüzünde Allah’a gerçek manada kulluk edecek, bu kulluğu sergileyecek başka bir topluluk yok. Bu ümmetten başka yeryüzünde merhamete, rahmete, sevgiye, doğruluğa, dürüstlüğe, barışa, kardeşliğe hizmet edecek başka bir ümmet yok. Allah bizleri, bizlerin yavrularımızı, nesillerimizi, gençlerimizi evlatlarımızı, insanlık için alemi İslam için hayırlı birer nefer olarak yetiştirmeyi nasip eylesin” diye konuştu.

Konuşmanın ardından kadın ve erkekler için oluşturulan ayrı ayrı bölümde 2 bini aşkın kişi birlikte namaz kıldı.