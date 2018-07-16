Kahraman köylülere Teşekkür Belgesi

Sarılar Mahallesi sakinleri adına Mahalle Muhtarı Fuat Döner’e takdim edilen belgede “8 Temmuz 2018 tarihinde ilimiz Çorlu ilçesi, Sarılar Mevkiinde meydana gelen tren kazası olayında Sarılar Mahallesi sakinleri olarak tüm imkanlarınızı seferber ederek vatandaşlarımızı arama ve kurtarma çalışmalarınızda göstermiş olduğunu destek ve duyarlı davranışınızdan dolayı tüm Sarılar Mahallesi sakinlerine teşekkür eder; saygılarımızı sunarız” ifadelerine yer verildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Sarılar Mahallesi’nin 8 Temmuz’da büyük bir insanlık ve dayanışma örneği gösterdiğini belirterek, “Yaşanan tren kazasında 24 vatandaşımızı kaybettik. Tüm Türkiye’yi yasa boğan çok acı bir olay yaşadık. Vefat edenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bütün Trakya olarak kenetlendik ve vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya çalıştık. Sarılar Mahallesi sakinlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Girilmez denilen çamur deryasına girerek büyük fedakarlık örneği göstermişlerdir. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.