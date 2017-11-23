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23 Kasım 2017 19:01

Kahraman Ömer Halisdemir’in anıtı yapıldı

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, darbeci Tuğgeneral Semih Terzi’yi öldürdükten sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir’in anıtı Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bir parka yapıldı.

Kahraman Ömer Halisdemir’in anıtı yapıldı

23 Kasım 2017 19:01


Kapaklı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Atatürk Mahallesindeki 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanına Şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in Anıtı dikildi. Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, “15 Temmuz ülkemiz için bir kara gündür. Yıllardır demokrasiyi, Cumhuriyet’in temelini savunmuş bireyler olarak, 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanına Şehit Astsubayımız Ömer Halisdemir’in Anıtının yaparak şehidimizi ölümsüzleştirdik. Hepimizin Cumhuriyet’e ve demokrasiye ihtiyacı var. 15 Temmuz gecesi şehit olan Ömer Halisdemir bize bunu gösterdi. Şunu anlıyoruz ki; büyük Atatürk’ün yolundan gitmeliyiz. Cumhuriyet’in temel ilkelerine bağlı kalmalıyız. Demokrasi olduğu sürece var olduğumuzu asla unutmayacağız” dedi.




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