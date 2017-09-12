Diğer
Kategoriler
12 Eylül 2017 11:12

Kaldırım işgaline afişli uyarı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, kaldırımların araçlar ve tezgahlar ile işgal edilmemesi hususunda kamu kurumları, bankalar ve okullar başta olmak üzere vatandaşların görebileceği alanlara uyarı afişleri astı.

Kaldırım işgaline afişli uyarı

12 Eylül 2017 11:12


Süleymanpaşa Belediyesi ekiplerinin hazırladığı afişte "Kaldırımlar Yayalar İçindir" ibaresi yer alırken kaldırım üzerine araç park edilmemesi, ayrıca kaldırım üzerine tezgah ve eşya çıkarılmaması hakkında bilgilendirmede bulunuldu. Zabıta Müdürlüğü personeli, afişleri asarken araçlarını park etmek isteyen sürücülere kaldırımlara araçlarını park etmeme konusunda uyarılarda bulundu.



"Kaldırımlar yayalara aittir işgal etmeyelim, ettirmeyelim"


Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar hakkında açıklama yapan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Lütfen daha duyarlı olalım. Kaldırımları işgal etmeyelim, ettirmeyelim. Kaldırımların yayalara ait olduğunu unutmayalım. Yayaların kaldırımlarda güvenli bir şekilde yürümesini engellemeyelim" dedi.


Son olarak kaldırım üzerine park eden sürücüler ve işletme sahiplerine seslenen Başkan Eşkinat, "Bu konuda esnaflarımızın ve kaldırıma park etmek isteyen sürücülerin gerekli hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum. Zabıta Müdürlüğümüzün bu özverili çalışmalarına rağmen kaldırım işgalleri devam ettiği sürece gerekli yasal işlemler devam edecektir" ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
27
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    26°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    26°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç