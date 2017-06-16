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16 Haziran 2017 12:25

Kaldırım ve yol işgali yapanlara cezalar yağıyor

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dondurma, su ve kola dolaplarını yaya kaldırımlarına koyarak işgal edenlere ve inşaatlara Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uyguladı.

Kaldırım ve yol işgali yapanlara cezalar yağıyor

16 Haziran 2017 12:25


Süleymanpaşa ilçe genelinde yapılan çalışmalarda kaldırım üzerlerine izinsiz dolap koyanlar hakkında tutanak tutulurken Kabahatler Kanununun 38. maddesi gereği 109 TL para cezası kesildi. İzinsiz yol işgali yapan inşaatlar da incelenirken kanun çerçevesinde işgal yapanlara 227 TL ile bin 155 TL arasında para cezası kesildi.



"Tüm esnaflarımızdan bu konuda hassasiyet rica ediyorum"


Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar hakkında değerlendirmede bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Maalesef şehrimizin birçok yerinde kaldırım işgalleri ile karşılaşıyoruz. Son dönemde artık yollara bile çeşitli dolaplar konabiliyor. Yapılan bu yanlış vatandaşlarımızın en doğal hakkı olan kaldırımları kullanamaması ve ilerleyebilmesi için araçlar için yapılan yollara inmesine sebep oluyor. Bu durum da hem trafiğin akışı açısından hem de insan sağlığı için büyük tehlike arz ediyor. Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta müdürlüğü ekiplerimiz bu yanlışa dur demek için çalışmalarını arttırdı. Kabahatler Kanunu’nda cezalar açık. Cezai işlem ile karşılaşmamaları için tüm esnaflarımızdan bu konuda hassasiyet rica ediyorum" ifadelerini kullandı.


Öte yandan Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından denetimlerin sıklıkla devam edeceği, kanuna uymayan işletmelere Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulanacağının altı çizildi.




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