Kalp hastalarına sıcak hava uyarısı

Çerkezköy Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Sena Sert, kalp hastalarının sıcak havalarda sağlıklarına çok dikkat etmesi gerektiğini vurguladı. Dr. Sena Sert, “Hastalar güneşin en tepede olduğu bizim 11.00-15.00 arası dediğimiz saatlerde çok fazla dışarıda olmamaları gerekiyor. Kalp krizleri mevsimsel olarak yazın artış gösteriyor. Bunun en önemli nedeni tuz ve elektrolit kaybı ile birlikte kanın pıhtılaşma oranının artması. Olası bir kalp krizini önlemek için özellikle kalp hastası olan kişilerin bol sıvı alarak güneşin zararlı etkilerinden korunmaları çok önemli. Aşırı sıcak ve nemli havanın özellikle kalp damar hastaları, hipertansiyon ve kalp yetersizliği olan hastalar için artmış bir risk meydana getirdiği gerçeği göz ardı edilmemelidir” dedi.

“İdrar söktürücü ilaç kullananlar dikkatli olmalı”

Kalp kapak yetersizliği ve kalp yetmezliği olan hastalara idrar söktürücü tedaviler uygulandığını ifade eden Sert, “Sıcaklar ve terlemeyle beraber idrarın dışında tuz ve su kaybı olduğu için hastalar genellikle halsizlik ve ritim bozuklukları şikayetleri ile geliyorlar. Ülkemizde ve Çerkezköy ilçesinde de idrar söktürücü ilaç kullanan ileri yaş hastaları çok fazla var. Hastaların çok dikkat etmesi gerekiyor” dedi.

Kalp krizi geçirmiş hastaların damarlarında bir daha tıkanıklık meydana gelmemesi için kan sulandırıcı bir tedavi uyguladıklarını belirten Kardiyoloji Uzmanı Dr. Sena Sert, “Bu kan sulandırıcı tedavinin etkisinin daha fazla olabilmesi için hastaların bol sıvı tüketmeleri lazım ki kan akışkanlığı artsın. Az sıvı tükettiklerinde veya çok aşırı sıcaklara maruz kalıp fazla sıvı kaybettiklerinde pıhtılaşmaya meyil yaratan bir durum meydana geliyor. O yüzden damar tıkanıklığının bir kere tecrübe etmiş kişilerin bol sıvı tüketmesi gerekiyor” diye konuştu.