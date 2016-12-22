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22 Aralık 2016 12:41

Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği toplantısı

Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği toplantısı

22 Aralık 2016 12:41

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinatörlüğünde Üniversiteler, iş dünyası, kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla hazırlanan ve uygulamaya konulan “Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi Eylem Planı toplantısı Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz başkanlığında, KÜSİ Planlama ve Geliştirme Kurulu Üyelerinin katılımı ile yapıldı.
Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda KÜSİ Stratejisi Eylem Planı’nın vizyonunun “Kamu- Üniversite- Sanayi İşbirliği’ni en üst düzeyde uygulayarak ülkemizi ileri teknoloji üssü haline getirmek” genel amacı da “Üniversitemizde Kamu- Üniversite- Sanayi İşbirliğinde paydaşlar arasında sinerjiyi arttırmak, ulusal ekosistemde bu işbirliğini geliştirmek, sanayimizi rekabet gücü ve katma değeri yüksek ürünler üretebilen ileri teknoloji ağırlıklı sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak” olduğu kaydedildi.



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