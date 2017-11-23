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23 Kasım 2017 17:07

Kamyonla otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Kamyonla otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı

23 Kasım 2017 17:07


Edinilen bilgilere göre kaza, kamyon yolu olarak da anılan Hatip Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerinde meydana geldi. Çerkezköy yönünden Ergene ilçesi istikametine gitmekte olan Erkan D. idaresindeki 59 PU 023 plakalı kamyon, karşı yönden gelen Ömer K. yönetimindeki 61 NC 458 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü Ömer K. yaralanarak araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi ile bölgeye sevk edilen itfaiye kaza kırım ekiplerinin çalışmasının ardından yaralı sürücü sıkıştığı araçtan çıkarıldı ve olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındıı.


Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.




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