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08 Temmuz 2017 09:25

Kanalizasyonlardan çıkan maddeler şaşırtıyor

Tekirdağ’da kanalizasyondan çıkan, çocuk bezi, yaşlı ıslak mendiller, kağıt havlu, peçete, bez-kumaş parçaları, odun ve merdivene kadar birçok cisim, görenleri şaşırtıyor.

Kanalizasyonlardan çıkan maddeler şaşırtıyor

08 Temmuz 2017 09:25

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi TESKİ Genel Müdürü Dr. Başa, vatandaşlara ‘tuvaletlere ıslak mendil, çocuk bezi, kumaş parçası atmayın’ uyarısında bulundu.


TESKİ Genel Müdürü Dr. Başa, tuvaletlere ve kanalizasyonlara atılan malzemelerin ve dökülen yağların tıkanıklara sebebiyet vererek, apartmanların bodrum katlarına ve düşük kottaki evlere lağım sularının basmasına yol açtığını belirterek, vatandaşları uyardı. Dr. Başa, şunları söyledi:



“Uyarıcı broşürler dağıtacağız”


“Ülke olarak kanalizasyon tesislerimizi çok kötü kullanıyoruz. En büyük sorunumuz tuvaletlere atılan ıslak mendiller ve yağlar. Daha önce bir pasaj olayı yaşadık. Yağlar kanalizasyon hattını tıkadı. Çıkan kaba atıkları görebilirsiniz. Faturalarımızın ekinde abonelerimizi bu konuda bilinçlendirmek için el broşürleri dağıtacağız. Kanalizasyona atılmaması gereken malzemeler konusunda vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz.”



“Geleceğimizi yok etmeyelim”


Dr. Şafak Başa, Süleymanpaşa ilçesindeki Altınova Terfi Merkezinde kanalizasyonlardan gelen malzemelerin kendilerini şaşkına çevirdiğini söyledi. Terfi merkezinden günlük yaklaşık 50 çöp konteynırı dolusu malzeme çıktığını hatırlatan Dr. Başa, “Odun parçalarından tutun da küçük çaplı evsel malzemeler dahi çıkıyor. Çocuk bezi, kumaş ve bez parçaları, ıslak mendiller, kağıt havlu, peçete en büyük problemimiz. Yağ dökülmesi ayrı bir facia. Kanalizasyondan merdiven dahi çıktı. Halkımız, özelikler hanımlardan ricamız, lütfen bu konuda çok dikkatli ve hassas olsunlar. Kanalizasyonların tıkanması o çevredeki her vatandaşımızı rahatsız eder. Lavaboya dökülen 1 litre atık yağ, 1 milyon litre suyu kirletmektedir. Geleceğimizi yok etmeyelim” dedi.




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