Kanlar içinde kalmıştı, nedeni ortaya çıktı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sokak ortasında saldırıya uğrayan şahsın, oğlunun işlediği cinsel saldırı suçu yüzünden darp edildiği iddia edildi.

15 Eylül Cumartesi günü saat 14.30 sıralarında ilçe merkezinin en işlek noktasında meydana gelen olayda A.K. (57), 3 kişinin tekme ve yumruklu saldırısına uğrayarak yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan A.K. tedavi altına alınmıştı. A.K.'nin ruhsal sorunları olduğu belirtilen oğlu B.K.'nin cinsel saldırı suçu üzerine kendisine yapılan uyarılara duyarsız ve ilgisiz kalması nedeniyle 3 kişi tarafından darp edildiği iddia edildi. A.K'nin kendisine saldıran kişilerden şikayetçi olduğu öğrenildi. Öte yandan gözaltına alınan ve savcılığın tutuklamasını talep ettiği B.K'nın psikolog gözetiminden geçmesinin beklendiği öğrenildi.