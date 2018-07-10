Kapaklı Belediyesinin psikolojik danışmanlık hizmeti sürüyor

Tekirdağ’ın Kapaklı Belediyesi tarafından verilen Psikolojik Danışmanlık hizmeti 500’den fazla kişiye ulaştı. Belediye Psikoloğu Ceren Sayın psikolojik danışmanlığa ihtiyaç duyan 500’den fazla vatandaşa danışmanlık yaptı.

"Genel sorun öfke kontrolü ve stresli yaşam"

Psikolojik Danışmanlık hizmetinin randevu sistemi ile çalıştığını belirten Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı, hizmetin ücretsiz olarak verildiğini hatırlatarak, "Toplumumuzda; gündelik yaşadığımız sıkıntılar arttıkça bizim de bu durumdan etkilenme olasılığımız artıyor ve bu durum psikolojimize yön veriyor. Zaman zaman kaygılanabiliriz, kendimizi üzgün, çaresiz, bitkin hissedebiliriz. Bu gibi durumlarda destek almamız gerekli bir şey. Sadece yetişkinler değil, çocuklarımızda da bu tip olayları görebilmemiz mümkün ‘çocuktur geçer’ deyip hafife almadan çocuklarımızı desteğe yönlendirmemiz gerekiyor. Psikolojik Danışmanlık hizmetimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız 444 80 59’u arayarak 205 dahili numara ile randevularını alabilirler. Bizler vatandaşlarımıza destek olmak ve onlarla birlikte çözüm bulmak için varız” ifadelerini kullandı.