Kapaklı Kültür Merkezi tamamlanıyor

Daha önce Çerkezköy ilçesine bağlı bir belde iken 2014 yılında ilçe statüsüne kavuşan Kapaklı'da ihtiyaç duyulan Kültür Merkezi, Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa ediliyor. Yürütülen çalışmalar sonucunda Kapaklı Kültür Merkezi'nde inşaat çalışmaları önemli ölçüde tamamlandı.

Büyük ve modern bir kültür merkezi

Estetik tasarımı ve modern mimarisiyle dikkat çeken Kapaklı Kültür Merkezi'nin projesi Etüt ve Proje Dairesi tarafından hazırlandı. Kültür Merkezi bünyesinde 296 koltuklu çok amaçlı salon, kütüphane, 9 derslik, fotoğrafçılık atölyesi, dans atölyesi, müzik atölyesi, tiyatro atölyesi, balo salonu, ticari alan, cep sineması, 3 adet kafe ve restoran yer alıyor.

Çeşitli branşlarda kültür ve sanat faaliyetleri gerçekleştirilecek

Kapaklı Kültür Merkezi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “11 ilçemizin de farklı ihtiyaçları var. Projelerimizi hazırlarken öncelikli olan ihtiyaçları belirleyip buna göre bir program hazırlıyoruz. Çiçeği burnunda bir ilçemiz olan Kapaklı'da ihtiyaç duyulan Kültür Merkezi'ni, Tekirdağ Büyükşehir Belediyemizin olanaklarıyla inşa ediyoruz. Proje tamamlandığında Kapaklı halkı, modern bir Kültür Merkezi'ne kavuşmuş olacak. Vatandaşlar kütüphaneden kitap alıp okuyabilecekler. Ayrıca çeşitli branşlarda kurslar verilecek. Tiyatro gösterileri düzenlenecek. Aileler, öğrenciler ve sanatseverler burada kültürel ve sosyal etkinliklere katılırken, sanatsal anlamda yetenekli olan gençler yetişecek. Böyle bir Kültür Merkezi inşa ediyor olmak bizi mutlu ediyor. En kısa zamanda bu projemizi de tamamlayarak hizmete sunacağız. Halkımıza hayırlı olsun” dedi.