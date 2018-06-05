Kapaklı’da 4 ayda 50 bin 617 kişi tedavi edildi

Çerkezköy Devlet Hastanesi ek binası olarak hizmet veren ve daha sonra D sınıfı hastaneye dönüşerek 27 Mart 2017 tarihinden itibaren Kapaklı Devlet Hastanesi adıyla ilçe halkına sağlık hizmeti sunmaya başlayan hastane vatandaşlara şifa olmayı sürdürüyor. Kapaklı Devlet Hastanesinde 2018 yılının ilk 4 aylık verilerine göre diş polikliniği ve acil servis dahil olmak üzere 50 bin 617 hasta ayakta muayene edildi.

4 yeni tabip göreve başladı

Poliklinik sayısını artırma çalışmaları tüm hızıyla devam eden Kapaklı Devlet Hastanesinde 2018 yılı içerisinde göreve başlayan hekim sayısının 1 uzman tabip 3 tabip olmak üzere toplamda 4 olduğu ifade edildi. Kapaklı Devlet Hastanesinde Üroloji, Ortopedi ve Kulak Burun Boğaz (KBB) poliklinikleri de haftanın belirli günlerinde hizmet veriyor.

Yeni hastane yapılacak

Kapaklı’nın Cumhuriyet Mahallesine 100 yatak kapasiteli yeni devlet hastanesi yapılacak. Bir süre önce ilçeyi ziyaret eden Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Kapaklı’nın en önemli konularından bir tanesi hastane sıkıntısı olduğunu belirterek, 100 yataklı bir hastaneyi kısa sürede yapıp, faaliyete geçireceklerini ifade etmişti.