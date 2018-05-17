Kapaklı’da seçim güvenliği görüşüldü

Toplantıda konuşan Kaymakam Mehmet Yüzer seçimlerin 16 Nisan referandumundaki gibi tatlı bir ortamda geçmesini temenni etti. Yüzer "Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Siyasi partiler olmadan demokrasi olmaz. Seçimlerde demokrasinin bayramıdır. Geçmiş dönemlerde hiçbir sıkıntı yaşanmamıştı, onun için hepinize teşekkür ediyorum. Bu dönemde de olumsuzluk yaşanmayacağını düşünüyorum" dedi.

"Ülkemiz için hayırlısı olsun"

Seçimin adil, tarafsız ve huzur içerisinde geçmesi için tedbirlerin alınacağını belirten Kaymakam Yüzer "Hep beraber ilçemizde seçimin huzurlu bir ortamda tamamlanması için çalışmalıyız. Seçimin 16 Nisan referandumundaki gibi tatlı bir ortamda geçmesini ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kaydetti. Yüzer, ayrıca siyasi parti başkanlarından partilerin programlarının aynı saate denk gelme olasılığına karşı güvenlik açısından sıkıntı yaşanmaması için kendilerinin bilgilendirilmesini istedi.

Ortak karar aldılar

Siyasi parti başkanları da okul, cami, kamu kurum kuruluşları gibi yerlerde seçim propagandası yapmama, seçim bayraklarını sadece parti binası ve ofislere açma konusunda ortak bir karar aldı. Tüm siyasi parti başkanları ayrıca cuma namazı sonrasında zalim İsrail’in Filistin zulmüne karşı ortak basın açıklaması yapma kararı da aldı.

Kaymakamlık Toplantı Salonu’nda Kapaklı Kaymakamı Mehmet Yüzer başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Murat Sevgi, İlçe Jandarma Komutanı Başçavuş Fevzi Bayram, AK Parti İlçe Başkanı Salih Bezgin, CHP İlçe Başkanı Kenan Seçkin, MHP İlçe Başkan Vekili Serkan Genç, İYİ Parti İlçe Başkanı Yusuf Çetin, Saadet Partisi İlçe Başkanı Hasan Karakoç, BBP ilçe Başkanı Fatih Diler katıldı.