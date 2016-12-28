Diğer
Kategoriler
28 Aralık 2016 10:06

Kapaklı’da Sivil Toplum Örgütleri bilgilendirildi

Kapaklı’da Sivil Toplum Örgütleri bilgilendirildi

28 Aralık 2016 10:06

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Kapaklı ilçesinde düzenlenen toplantıda Sivil Toplum Örgütlerini bilgilendirdi.
Kapaklı Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen ve Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı’nın yanı sıra, Büyükşehir ve Kapaklı Belediye Meclis Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşları ve Siyasi Parti Temsilcilerinin de katıldığı toplantıda Büyükşehir Belediyesi, TESKİ ve Kapaklı Belediyesinin çalışmalarıyla ilgili bilgiler aktarıldı.
Kapaklı’nın hak ettiği ilçe statüsüne 30 Mart 2014 yılında kavuştuğunu belirten Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “O günden bu yana Kapaklı özel bir önem gösterilmesi gereken bir yer. Kapaklı gibi Ergene de yeni ilçe oldu. Tekirdağ artık 11 ilçenin ismi. Çok geniş bir arazimiz var. Doğu batı grubuna böldüğümüz zaman, doğu grubu Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı sanayi grubu, diğer batı grubu da tarım grubu oluyor. Sanayi bölgesinde kilometrekareye 870, tarım bölgesinde de 40 kişi düşüyor. Hepsinin sorunları ayrı, Sanayi, Tarım Hayvancılık, Üniversite, Turizm ve Lojistik vizyonu olan bir ilde yaşıyoruz. Bu ilin yerel parlamentosu olan Büyükşehir Meclisin de vizyonlarımıza uygun projeler üretmek zorundayız. Hizmetin siyaseti olmaz hizmet vatandaş için yapılır. Seçime kadar hizmeti konuşacağız 27 ay sonra siyaseti konuşacağız ve halkımızın karşısına çıkacağız. Özellikle 2016 yılından itibaren çok ciddi yatırımlara imza attık ve çok ciddi hizmetler yaptık, bu hizmetlerimiz artarak devam edecek. Fen İşleri, TESKİ ve diğer daire başkanlıklarımız olmak üzere Büyükşehir olarak 3 koldan hizmet yapıyoruz” dedi.
Kapaklı’da yapılan hizmetleri anlatan Albayrak, ilçeye toplam 65 milyon 500 bin lira yatırım yaptıklarını belirtti.
Başkan Albayrak, 2017 yılından itibaren “Yerel Yönetimler Halka Hesap veriyor” toplantıları düzenleyeceklerini de söyledi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
3
°
C
Kar Yağışlı
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    3°C
  • Cuma
    Kar Yağışlı
    2°C
  • Cumartesi
    Kar Yağışlı
    2°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    4°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç