Kapaklı’da Sivil Toplum Örgütleri bilgilendirildi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Kapaklı ilçesinde düzenlenen toplantıda Sivil Toplum Örgütlerini bilgilendirdi.

Kapaklı Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen ve Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı’nın yanı sıra, Büyükşehir ve Kapaklı Belediye Meclis Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşları ve Siyasi Parti Temsilcilerinin de katıldığı toplantıda Büyükşehir Belediyesi, TESKİ ve Kapaklı Belediyesinin çalışmalarıyla ilgili bilgiler aktarıldı.

Kapaklı’nın hak ettiği ilçe statüsüne 30 Mart 2014 yılında kavuştuğunu belirten Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “O günden bu yana Kapaklı özel bir önem gösterilmesi gereken bir yer. Kapaklı gibi Ergene de yeni ilçe oldu. Tekirdağ artık 11 ilçenin ismi. Çok geniş bir arazimiz var. Doğu batı grubuna böldüğümüz zaman, doğu grubu Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı sanayi grubu, diğer batı grubu da tarım grubu oluyor. Sanayi bölgesinde kilometrekareye 870, tarım bölgesinde de 40 kişi düşüyor. Hepsinin sorunları ayrı, Sanayi, Tarım Hayvancılık, Üniversite, Turizm ve Lojistik vizyonu olan bir ilde yaşıyoruz. Bu ilin yerel parlamentosu olan Büyükşehir Meclisin de vizyonlarımıza uygun projeler üretmek zorundayız. Hizmetin siyaseti olmaz hizmet vatandaş için yapılır. Seçime kadar hizmeti konuşacağız 27 ay sonra siyaseti konuşacağız ve halkımızın karşısına çıkacağız. Özellikle 2016 yılından itibaren çok ciddi yatırımlara imza attık ve çok ciddi hizmetler yaptık, bu hizmetlerimiz artarak devam edecek. Fen İşleri, TESKİ ve diğer daire başkanlıklarımız olmak üzere Büyükşehir olarak 3 koldan hizmet yapıyoruz” dedi.

Kapaklı’da yapılan hizmetleri anlatan Albayrak, ilçeye toplam 65 milyon 500 bin lira yatırım yaptıklarını belirtti.

Başkan Albayrak, 2017 yılından itibaren “Yerel Yönetimler Halka Hesap veriyor” toplantıları düzenleyeceklerini de söyledi.