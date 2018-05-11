Kapaklı’da TETUS’a araç değişimi ve yenileme töreni düzenlendi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşımda büyük yol kat ettiklerini belirterek, "Biz ulaşım konusunda ilimizdeki tüm paydaşları da içine katarak emin adımlarla hareket ettik. Bu dönüşüme katılan 71 no’lu kooperatifin tüm yöneticilerini tebrik ediyorum. 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlarımız TETUS hizmetimizden ücretsiz olarak faydalanabilecek. Yine bu sistem sayesinde Tekirdağ’ın tamamında, en ücra köşelerinde bile vatandaşlarımız kaliteli toplu taşıma sistemine kavuşmuş olacak. Tüm Kapaklı ve Pınarcalı vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

TETUS birçok ilçede hizmete sunuldu

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde Tekirdağ Toplu Ulaşım Sistemi ismiyle yürütülen çalışmalar kapsamında Hayrabolu ilçe merkezi, Hayrabolu-Muratlı, Hayrabolu-Süleymanpaşa, Velimeşe-Çorlu, Saray-Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde toplu ulaşım araçları hizmet vermeye başladı.

Törene Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Ünsal, Başkan Danışmanı Şeref Çetin, Ulaşım Dairesi Başkanı Erdin Eral ve çok sayıda vatandaş katıldı.