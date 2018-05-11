Diğer
Kategoriler
11 Mayıs 2018 12:01

Kapaklı’da TETUS’a araç değişimi ve yenileme töreni düzenlendi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin vatandaşlarına daha modern ve çağdaş ulaşım hizmeti sağlamak amacıyla başlattığı Tekirdağ Toplu Ulaşım Sistemi (TETUS) kapsamında Kapaklı ilçesinin Pınarca Mahallesi’nde araç değişimi ve yenileme töreni gerçekleşti.

Kapaklı’da TETUS’a araç değişimi ve yenileme töreni düzenlendi

11 Mayıs 2018 12:01


Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşımda büyük yol kat ettiklerini belirterek, "Biz ulaşım konusunda ilimizdeki tüm paydaşları da içine katarak emin adımlarla hareket ettik. Bu dönüşüme katılan 71 no’lu kooperatifin tüm yöneticilerini tebrik ediyorum. 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlarımız TETUS hizmetimizden ücretsiz olarak faydalanabilecek. Yine bu sistem sayesinde Tekirdağ’ın tamamında, en ücra köşelerinde bile vatandaşlarımız kaliteli toplu taşıma sistemine kavuşmuş olacak. Tüm Kapaklı ve Pınarcalı vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



TETUS birçok ilçede hizmete sunuldu


Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde Tekirdağ Toplu Ulaşım Sistemi ismiyle yürütülen çalışmalar kapsamında Hayrabolu ilçe merkezi, Hayrabolu-Muratlı, Hayrabolu-Süleymanpaşa, Velimeşe-Çorlu, Saray-Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde toplu ulaşım araçları hizmet vermeye başladı.


Törene Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Ünsal, Başkan Danışmanı Şeref Çetin, Ulaşım Dairesi Başkanı Erdin Eral ve çok sayıda vatandaş katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
20
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    19°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    19°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç