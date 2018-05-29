Kapaklı’nın su sorunu olmayacak

Temel atma törenine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ın yanı sıra CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, Kapaklı Belediyesi Başkan Vekili Kemal Kenar, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanları Neşat Erdoğan ve Şeref Çetin, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Rıfat Poyraz, Kapaklı Mahalle Muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kapaklı’ya 48 milyon liralık yatırım

Törende ilk konuşmayı TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa gerçekleştirdi. Başa konuşmasında "Yeni kurulan ve hızla gelişen Kapaklı’nın alt yapı problemlerini çözmek üzere Sayın Belediye Başkanımız Kadir Albayrak’ın talimatı ile TESKİ olarak bu seneyi Kapaklı yılı ilan etmiştik. Bunun gereği olarak da çok iyi bir proje hazırladık. Bu projemizin ihalesini gerçekleştirdik,2 Mart 2018 tarihinde de yer tespitini yaparak Kapaklı’da çalışmalara başladık. Sözleşme bedelimiz 21 milyon 852 bin 308 liradır. İş kapsamında Kapaklı’nın en büyük mahalleleri olan Atatürk, Bahçeağıl, Pınarça, Bahçelievler ve Cumhuriyet Mahallerinde kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısının yenilenmesi söz konusuydu. Toplamda 44 bin 64 metre kanalizasyon, 5 bin 730 metre yağmur suyu, 36 bin 511 metre de içme suyu olmak üzere toplam 86 bin 305 metrelik bir altyapı çalışmasını başlattık. Bu proje kapsamında bugüne kadar şuan içinde bulunduğumuz Bahçelievler Mahallesi ile Bahçeağıl Mahallesinde çalışmalarımız devam etti. Bugüne kadar 10 bin metre kanalizasyon hattını bitirdik. 4 bin içme suyu imalatı tamamlandı. 4 adet de yeni içme suyu kuyusunu açarak devreye aldık. Proje kapsamında Kapaklı’nın içme suyu problemini çözmek için dört adet büyük içme suyu deposu da bulunuyor. Tabi sadece su deposu yapmak yetmiyor. Suyu şebekeye terfi edecek 3 büyük terfi merkezini de proje kapsamına aldık. Bahçelievler Mahallesi Kapaklı’nın yeni gelişen bir bölgesi. Hayata geçirdiğimiz projemiz Bahçelievler Mahallesi’nin altyapı problemlerini çözmüş olacak. Proje kapsamında Bahçelievler Mahallesi özelinde konuşmamız gerekirse burada 20 bin metre kanalizasyon şebekesi, 7 bin metre içme suyu isale hattı yapıyoruz. 4 bin metre kanalizasyon hattını da bitirmiş durumdayız. Buradaki kanalizasyon artıkları da çalışması devam eden Çerkezköy Kolektör hattına gidecek. Az sonra temelini atacağımız depo 4 adet kuyudan beslenecek. Bahçelievler ve Cumhuriyet Mahallesinin bir kısmını da yine buradan beslemiş olacağız. Yaklaşık 20 bin kişinin su ihtiyacı buradan karşılanacak. Tesiste herhangi bir elektrik kesintisinden etkilenmemesi için 2 adet jeneratörümüz olacak. Yine 2 adet trafo konulacak. Temelini atacağımız bu proje ile TESKİ olarak Kapaklı’ya toplam 48 milyon 478 bin liralık yatırım gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu yatırımın bölgeye ve Kapaklı’ya hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Halkın mutluluğu için çalışıyoruz"

Temel Atma Töreninde konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise " Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak biz halkın mutluluk ve refahını düşünüp hizmetlerimizi ona göre gerçekleştiriyoruz. Bütün ana caddelerin asfalt ihaleleri bitti. Bu yaz Kapaklı’nın asfaltlanmamış ana caddesi olmayacak. Önümüzde 311 gün var. Bu süre içerisinde çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz. Tekirdağ’ı ve Tekirdağlıları çok seviyoruz" dedi.

"Emeği geçen herkesi kutluyorum"

Törende son konuşmayı CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer gerçekleştirdi. Yüceer konuşmasında "Bugün bizim için büyük bir mutluluk söz konusu. Kapaklı’nın uzun süredir devam eden su sorununu çözecek bir projenin temeli atılıyor. Ne mutlu bize ki bu kadar az zamanda, kısıtlı imkanlarla birçok yerde temeller atıyor, birçok yerde kurdeleler kesiyor belediyelerimiz. Ben emeği geçen, katkısı olan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Kapaklı, Tekirdağ’ın en fazla göç alan ilçelerinden biri. Dolayısıyla yapılan hizmetler daha yapılmak üzereyken, bitmemişken bile yeni yeni ihtiyaçlar doğuyor. Belediyelerimiz bu anlamda ciddi hizmetler yaptılar" diye belirtti.

Kapaklı İlçesi Bahçelievler Mahallesi İçme Suyu Deposu ve İçme Suyu Terfi Merkezi Temel Atma Töreni yapılan konuşmaların ardından temel atma butonuna basılması ile son buldu.