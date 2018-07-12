Kapaklı’ya cami ve külliye yapılacak

Kapaklı şehir merkezinde yaşanan cami sıkıntısını giderecek olan Ravza Camii ve Külliyesi’nde 5 bin kişi aynı anda ibadet edebilecek. Külliyede kütüphane, konferans salonu ve müftülük makamı da yer alacak.

Müftü Aktaş emeği geçenlere teşekkür etti

4 yıllık rüyalarının gerçekleştiğini ifade eden Kapaklı İlçe Müftüsü İsa Aktaş "9 dönümlük arsanın müftülüğümüze tahsisi gerçekleşti. Şehir merkezi 2 bin 100 ada ve 1 nolu parselde bulunan 8 dönümü hazinenin ve bir dönümü de belediyenin olmak üzere yaklaşık 9 dönümlük taşınmazın, müftülüğümüze tahsisi Allah’a sonsuz Hamd-ü Senalar olsun ki gerçekleşti. Bir yıldır süren takip ve teknik çalışmalardan sonra tahsis işlemi tamamlanarak, arsa Ravza Camii yapılmak üzere müftülüğümüze teslim edilmiştir. Emeği geçen kurum ve şahıslara çok teşekkür ederim" dedi.

Proje çalışmaları hızla devam ediyor

Ravza Camii ve Külliye ile ilgili proje çalışmalarının hızla devam ettiğini dile getiren Müftü Aktaş "Müftülüğümüz tarafından kurdurulan Ravza Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği de resmen faaliyetlerine başlamıştır. İnşallah kısa zaman sonra proje ve maliyeti ile ilgili net olarak görsel ve rakamsal bilgiler halkımızla paylaşılacak, hayır sahiplerinin maddi ve manevi yardımlarına müracaat edilecektir" dedi.

Projenin hayırlı olmasını dileyen Aktaş "Projede; 5 bin kişilik büyük bir cami, Kur’an Kursu, müftülük ve kütüphane gibi ayrı ayrı binalar ve bölümler tasarlanmış olup, külliye tamamlandığında Kapaklı’mızın büyük bir ihtiyacı karşılanmış olacaktır. Şimdiden Rabb’im bizleri mahcup etmesin. Allah hayırlı ve mübarek eylesin. Kapaklı’mıza ve milletimize hayırlı olsun" diye konuştu.