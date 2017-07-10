Kapalı yöntemle bağırsak ameliyatı avantajları

Teknolojideki gelişmeler sonucunda artık ameliyatlar laparoskopik, yani kapalı yöntemle uygulanabiliyor. Tekirdağ’da faaliyet gösteren Star Medica Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Adem Topaloğlu, kötü huylu kalın bağırsak hastalığının tedavisine imkan veren laparoskopik kolon cerrahisi yöntemi hakkında bilgi verdi.

Laparoskopik kolon cerrahisinin avantajları nelerdir

Sonuçların ameliyatın tipine ve hastanın sağlık koşullarına göre değiştiğini ifade eden Op. Dr. Adem Topaloğlu, laparoskopik yöntemin genel olarak açık ameliyata göre avantajlarını anlatarak, “Ameliyat sonrası daha az ağrı olur. Hastanede kalış süresi kısalır. Normal beslenmeye daha kısa sürede başlanır. Bağırsak hareketleri daha kısa sürede başlar. Hasta işine daha kısa sürede döner. Kozmetik sonuçları daha iyidir” ifadelerini kullandı.

Laparoskopik kolon cerrahisinin birçok avantajına rağmen bazı hastaların bu girişim için uygun olmadığını vurgulayan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Topaloğlu, laparoskopi konusunda deneyimli cerrah ile diğer dallardaki doktorların birlikte konsultasyonları sonucunda karar verildiğini belirtti.

Ameliyat öncesi nasıl bir hazırlık gerekir

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Topaloğlu, laparoskopi yöntemle yapılan ameliyatlkardanönce yapılan hazırlığı anlatarak, “Hazırlık, hastalığın teşhisi kolonoskopide alınan biyopsi ile konduktan sonra hangi evrede olduğunu tespit etmek için hastalığın bulunduğu bölgeye göre tomografi, MRI veya endorektal USG yapılır. Hastanın yandaş hastalıkları, ilgili uzmanlar ile konsulte edilir. Ameliyat öncesi kan tetkikleri, medikal değerlendirme, akciğer grafisi ve hastanın yaşına göre EKG tetkikleri yapılır. Cerrah ile operasyonun potansiyel risk ve faydalarını konuşulduktan sonra ameliyat öncesi hastanın imzalı onayı alınır. Hastanın sağlık durumuna göre kan veya kan ürünleri transfüzyonu gerekebilir. Ameliyattan önceki akşam veya ameliyat sabahı duş almanız önerilir. Ameliyattan önce kolon ve rektumun boş olması gerekir. Bu amaçla hastalar birkaç gün sıvı ağırlıklı lifsiz diyet alırlar. Ameliyattan önceki akşam ve sabah lavman yapılır. Ameliyattan önceki gece yarısından sonra artık hasta hiçbir şey yeyip içmemelidir. Sadece düzenli kullanmak zorunda olduğu ilaçları bir yudum suyla alabilir. Aspirin, kan sulandırıcı ilaçlar, antienflamatuar ilaçlar ve vitamin E preparatları ameliyattan 4-5 gün önce kesilmelidir” diye konuştu.

Laparoskopik kolon cerrahisi nasıl yapılır?

Laparoskopi, karında açılan küçük bir delikten girilen, ucunda çok küçük bir kamera takılı olan teleskop vasıtasıyla karın içi organların görüntülenmesi olduğunu da dile getiren Op. Dr. Topaloğlu, “Laparoskopik kolon ameliyatı için göbek üzerinden 1 santimetrelik bir delikten teleskopla girilir. Bu esnada karın karbondioksit gazı ile hafifçe şişirilerek çalışma alanı kazanılır. Teleskoptaki görüntü bir kamera vasıtasıyla monitöre aktarılır. Monitör, teleskop ve kamera laparoskopiye özeldir. Karın duvarına açılan 3-4 adet diğer deliklerden de ince çalışma aletleri yerleştirilir. Bu çalışma aletleri aracılığı ile kolon çıkarılır” şeklinde açıklamada bulundu.

Hangi durumlarda ameliyat laparoskopik olarak tamamlanamaz

Bazı durumlarda hastanın laparoskopiye uygun olmadığına ameliyat öncesi karar verildiğini ya da ameliyat sırasında açık ameliyata dönmeye karar verildiğini aktaran Op. Dr. Topaloğlu, “Bu durumlar aşırı şişmanlık, daha önceki ameliyatlara bağlı ileri derecede yapışıklıklar, ameliyat sırasında kanama problemi veya büyük tümörlerdir. Cerrahın laparoskopiden açık ameliyata geçmeye karar vermesi kesinlikle bir komplikasyon değildir. Bu karar tamamen hastanın güvenliği içindir” ifadelerine yer verdi.

Ameliyat sonrası nelere dikkat edilmeli

Ameliyattan sonra doktorun önerilerine uymanın çok önemli olduğunu da söyleyen Op. Dr. Topaloğlu, “Çoğu hasta ameliyattan kısa bir süre sonra kendisini çok iyi hisseder, ancak vücudun iyileşmek için zamana ihtiyacı olduğu unutulmamalıdır. Ameliyattan sonraki gün kasların güçsüzleşmemesi ve bağırsak hareketlerinin başlamasına yardımcı olması amacıyla hastalar kendilerini yormadan yürütülürler. Ameliyat sonrası bağırsak hareketlerinin durumuna göre sıvı gıdadan başlayarak birkaç gün içerisinde normal gıdaya başlanır. Birçok hasta 1-2 hafta sonra normal günlük aktivitelerine döner. Bu aktiviteler araba kullanma , merdivenleri çıkma ve seksual aktivitelerdir” diyerek açıklamasını noktaladı.