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04 Ocak 2017 15:16

Kapkaç anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kapkaç anı güvenlik kamerasına yansıdı

04 Ocak 2017 15:16

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kadının çantasının gasp edilme anı, güvenlik kameralarını yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Gündoğdu Mahallesi’nde bir marketten alışveriş yapan Vildan A.’nın caddede yürüdüğü sırada yanına yaklaşan şahıs kadının çantasını alıp kaçtı. Vildan A.’nın polise haber vermesi üzerine Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Örgütlü Suçlar ve Araştırma Bürosu ekipleri çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kimliğini tespit ettikleri şahsın Bayram C. olduğunu belirleyen ekipler, şahsı evinde gözaltına aldı. Bayram C. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Bayram C.’nin, Vildan A.’nın çantasını alarak uzaklaşması görülüyor.



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