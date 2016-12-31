Kar, Tekirdağ’da hayatı olumsuz etkiledi

Tekirdağ’da dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkili olan devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Akşam saatlerinde etkisini arttıran ve gece boyunca Tekirdağ genelinde yoğun bir şekilde yağan kar nedeniyle, merkez ve ilçelerde 77 köy yolu trafiğe kapandı. Hayrabolu ile Malkara ilçeleri arasındaki yolda bir tır devrilirken trafiğe kapanan yolda tırı kaldırma ve ulaşımı normale döndürme çalışmaları sürüyor.

Kar kalınlığı merkezde 16 santimetreye, ilçelerde ve yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye kadar ulaştı. Tekirdağ-Malkara, Tekirdağ-Muratlı, Tekirdağ-Hayrabolu ve Şaköy-Malkara karayollarında kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yaşanan trafikteki aksamalar, Karayolları 18. Şube Şefliği ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu normale döndürüldü.

Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri çalışmalarına devam ediyor.