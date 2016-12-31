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31 Aralık 2016 00:51

Kar Tekirdağ’da karayolu ulaşımını olumsuz etkiledi

Kar Tekirdağ’da karayolu ulaşımını olumsuz etkiledi

31 Aralık 2016 00:51

Tekirdağ’ın Malkara, Şarköy, Hayrabolu ve Muratlı ilçelerinde yoğun kar yağışı dolayısıyla yollar bazı noktalarda trafiğe kapanırken karayolları ekipleri ve AFAD ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Edinilen bilgiye göre, Malkara ilçesi Emirali Mahalesi rampası, Küçükhıdır Mahallesi rampası ve Haliç Mahallesi rampası ile Şarköy ilçesine bağlı, Gölcük ve Ulaman rampalarında şiddetli tipi ve buzlanmadan dolayı ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Karayolları 18. Bölge Şefliği ekipleri Tekirdağ-Malkara, Malkara-Keşan, Malkara-Şarköy arasında kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Tekirdağ AFAD’dan yapılan açıklamada, Tekirdağ-Malkara, Tekirdağ-Muratlı, Tekirdağ-Hayrabolu karayollarında yoğun tipi nedeniyle ulaşımda güçlük yaşandığı bu yolları kullanacakların zincirsiz ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları uyarısında bulunuldu.
Tekirdağ merkezde de buzlanma nedeniyle bazı araçlar rampalarda ilerlemekte güçlük yaşadı.
Karayolları, Bölge Trafik Şube Müdürlüğü Jandarma ve AFAD ekipleri ulaşımda olumsuzlukların önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor.



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