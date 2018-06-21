’Karacakılavuz dimi dokuması’na coğrafi işaret belgesi

Trakya Kalkınma Ajansı, bölgedeki yöresel ürünlere coğrafi işaret alınmasına ilişkin olarak paydaş kurumlarla çalışmalarına başladı. Trakya Bölgesi’nde coğrafi işaret almış, başvuru süreci devam eden ve coğrafi işaret alınabilecek ürünlere ilişkin mevcut durum analizi yapan Trakya Kalkınma Ajansı, ilk protokolü Kültür ve Turizm Tekirdağ İl Müdürlüğü ile Karacakılavuz dimi dokuması için imzaladı. Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Cömertler’in imzaladığı kurumsal işbirliği protokolü ile "Karacakılavuz dimi dokuması"na coğrafi işaret alınması için resmi süreç başlatıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Genel Sekreter Şahin, Trakya Bölgesi’nin coğrafi işaret konusunda önemli bir potansiyeli olduğunu vurguladı ve bunu göz önünde bulundurarak ajansın bu konuda çalışmalarına hız verdiğini belirtti.

"Strateji belgesi hazırlıyoruz"

Kültür ve Turizm Tekirdağ İl Müdürlüğü ile "Karacakılavuz dimi dokuması" için başlattıkları çalışmanın hayırlı olmasını temenni eden Şahin "Ajans olarak coğrafi işaret ile ilgili bir çalışma başlatmış bulunuyoruz. Öncelikle mevcut durumumuzu inceledik, coğrafi işaret karnemizi ortaya koyduk. Edirne’den 4 ürün, Tekirdağ ve Kırklareli’den 1’er olmak üzere toplamda 6 yöresel ürünümüz coğrafi işaret almış. Bunlar; Edirne beyaz peyniri, Keşan satır et, İpsala pirinci, Edirne tava ciğeri, Malkara eski kaşarı ve Kırklareli hardaliyesi. Başvuru süreci devam eden ürünlerimizle coğrafi işaret alabilecek birçok yöresel ürünümüz bulunduğunu tespit ettik paydaşlarımızla yapmış olduğumuz görüşmeler sonrasında. Elde ettiğimiz verilerle birlikte paydaş kurumlarımıza coğrafi işaret başvuru sürecinde teknik destek olmaya karar verdik. Belirlenen ürünlere ilişkin coğrafi işaret süreci tamamlanana kadar paydaşlarımıza destek olacağız. Tabi, coğrafi işareti almış olmak yetmiyor, sonrasında ürünlerin markalaşması ve tanıtımının yapılması konusunda da hem halihazırda coğrafi işaret almış kurumlarımıza hem de süreci devam eden başvurulara desteğimiz devam edecek. Coğrafi işaret almış bir ürünün marka değerinin artırılması ve tanıtım faaliyetlerine yönelik olarak da bir strateji belgesi hazırlıyoruz. Bu konuda da paydaşlarımızın fikirlerini alıp belgeye son şeklini vermeyi planlıyoruz.”

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen coğrafi işaret çalışmaları kapsamında ikinci protokol, "Velimeşe bozası" için Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan tarafından imzalandı.