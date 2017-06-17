Karaciğer yağlanmasına dikkat

Sema Halhallı, toplumda her 4-5 kişiden birinde görülebilen karaciğer yağlanmasına karşı uyardı.

Tekirdağ Özel Star Medica Hastanesi Sema Halhallı, karın boşluğunun üst sağ tarafında, diyaframın altında yer alan, sağ böbrek, mide ve bağırsaklara komşu olan yaşam için hayati öneme sahip olan karaciğerin yağlanmasından korunmak için çeşitli uyarılarda bulundu.

Karaciğer yağlanmasının karaciğer hücrelerinde normalden fazla yağ toplanması nedeniyle meydana gelen bir durum olduğunu açıklayan Uzm. Dr. Halhallı, toplumdaki her 4-5 kişiden birinde karaciğer yağlanmasının görüldüğünü ve bu durumun kadın ve erkekte aynı sıklıkta görüldüğünü açıkladı.

Sağlıklı bir insanda karaciğer hücrelerinde az miktarda yağ bulunabildiğini ve bu durumun herhangi bir hastalığa neden olmadığını da ifade eden Uzm. Dr. Halhallı, "Bazı durumlarda aşırı derecede yağ toplanması sonucunda olarak karaciğerde iltihap/yangı meydana gelir. Karaciğer yağlanması üzerinde önemle durulması gereken bir sağlık sorunudur. Çünkü karaciğer yağlanması ile birlikte siroz hastalığına dönüşüm oluşabilmektedir. Karaciğer yağlanması iltihaplı bir reaksiyonla sonlanabilmektedir. Bu iltihabi durum siroz oluşumuna yol açarak karaciğer hücrelerinin işlev dışı kalmalarına neden olabilmektedir. Karaciğer vücuda alınan besinlerden kana geçen kimyasal zehirleri temizleme ve yenilen yiyeceklerin enerjiye çevrilmesi gibi çok önemli iki görevi yerine getirir. Ancak karaciğer yağlanmasının ilerlemesi ile birlikte karaciğer hücrelerinin bozulması ile bu görevlerin yerine getirilememesi söz konusu olur. Karaciğer yağlanmasının önemli nedenleri arasında alkol tüketimi, insülin direnci ve fazla kilolar bulunmaktadır" dedi.

"Alkol tüketimi karaciğerin yağ parçalama metabolizmasına zarar verir"

Karaciğer yağlanmasının nasıl oluştuğunu da anlatan Uzm. Dr. Halhallı, "Fazla alkol tüketim alışkanlığı, alkol tüm vücut organları için zararlıdır ama en büyük zararı karaciğer yağlanması olarak ortaya çıkmaktadır. Fazla alkol tüketiminin olması karaciğerin yağ parçalama metabolizmasına zarar verir. Ve sonuç olarak vücuda alınan besinlerdeki yağlar parçalanıp sindirime hazır hale gelemez, alınan yağlar karaciğer hücrelerinde birikerek karaciğer yağlanmasına neden olur. Alkole bağlı karaciğer yağlanması ilerleyerek alkole bağlı hepatit oluşmasıyla sonuçlanabilmektedir. İnsülin direncinin olması, beslenme alışkanlığının kötü olması ya da genetik olarak kişinin insülin direncine sahip olması mümkündür. İnsülin direnci pek çok hastalığa yol açabilmektedir, karaciğer yağlanması da bu hastalıklardan biridir. Fazla kilolar, aşırı kilolu olan ya da obezite hastalığı olan kişilerin yaklaşık yüzde 70’inde karaciğer yağlanması görülmektedir. Kötü ve yanlış beslenme alışkanlığı nedeniyle hücreler fazla yağı artık depolayamaz hale gelirler. Bu üç önemli sebebin yanı sıra, tip 2 diyabet hastalığı, kolestrolün yüksek olması, gastrik bypass ameliyatı, gebelik, damar yolu ile beslenme, bazı bakteri ve virüsler, alınan bazı ilaçlar, hızlı kilo verme gibi faktörler karaciğer yağlanmasına yol açabilen diğer etkenlerden bazılarıdır. Karaciğer yağlanması tedavisi gelişen hücre bozulmalarını önlemeye yöneliktir" açıklamasında bulundu.

Yağlanmadan korunmak için dikkat edilmesi gerekenler

Karaciğer yağlanmasının tedavisi için uzman bir doktorun vereceği önerilerin dikkate alınması gerektiğini de aktaran Uzm. Dr. Halhallı, "Karaciğer ile ilgili hastalıkların tedavisi ile ilgilenen bölümün İç hastalıkları-Dahiliye bölümü ve Gastroenteroloji bölümü olduğunu belirtmek gerekir. Karaciğer yağlanmasına yol açan nedenlerin farklı olması bu nedenlerin teşhisi ve tedavide izlenecek olan yöntemlerin değişebilmesine yol açmaktadır. Karaciğer yağlanması genel olarak herhangi bir belirti veremeyebileceği gibi halsizlik, yorgunluk, uyku hali, isteksizlik, sağ yan ağrısı gibi şikayetlere de neden olabilir. Tanı için kan tahlilleri yapılması ve hastanın ultrasonun çekilmesi gerekmektedir. Yapılan tıbbi tetkikler sonrasında alkole bağlı olarak oluşan karaciğer yağlanması tespit edilmişse hastalığın tedavisi için kişinin alkol tüketimini kesmesi gerekir. Eğer karaciğer yağlanması alkol kullanımına bağlı olarak oluşmamışsa o zaman çeşitli ilaç tedavileri uygulanabilmektedir. Sakatat, hayvansal olarak üretilen yağlar ve tavuk derisi gibi yağ oranı oldukça yüksek besinler tüketilmemelidir. Bol sebze tüketilmelidir. Beslenmede lif oranı yüksek olan gıdalar öncelikli olarak fazlaca tüketilmelidir. Alkol tüketimi azaltılmalıdır. Düzenli olarak egzersiz yapılmalıdır, önemli egzersizlerden biri yürüyüş yapmaktır. Kilo verme, kişinin fazla kilolarından kurtulması ile vücudun insülin direnci düşecek ve karaciğer yağlanması azalacaktır" dedi.