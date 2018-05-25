Temmuz ayı ortasında tamamlanması planlanan dere ıslahının ardından Cumhuriyet Parkı peyzaj çalışmalarına başlanacağı ifade edildi.

Bahçelievler Mahallesi’nde düzenlenen Karagöz Gölü Dere Islahı Temel Atma Törenine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı M. Zeki Gürcün, TESKİ Genel Müdürü Şafak Başak, Kapaklı Belediye Başkan Vekili Kemal Kenar, siyasiler ve mahalleli katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı M. Zeki Gürcün, "Bedeli 2 milyon 205 bin 000 lira olan projemizde 750 metre uzunluğunda 4*2 U kesit beton kanal imalatı, adet 4*2 metre boyutlarında toplam 64 metre uzunluğunda kutu menfez, 15 bin metreküp kanal kazısı ve 10 bin metreküp taş dolgu işi yapılacak" dedi. Çalışmaların Temmuz ayının ortasında tamamlanmasını öngördüklerini belirten Gürcün "Çalışmalar tamamlandığında projesi hazır olan Cumhuriyet Parkı peyzaj çalışmalarına başlanılacak. Amacımız uzun yıllar boyunca sorun kaynağı olan derelerimizi ıslah ederek bir yandan taşkın sorunu çözmek öte yandan çevre düzenlemeleri yaparak bu alanları halkımızın kullanımına açmaktır" dedi.

"İlçemize hayırlı olsun"

Kapaklı Belediye Başkan Vekili Kemal Kenar ise "Bu ıslah çalışmaları ilçemiz için çok önemlidir. Karagöz Gölü Deremizin ıslahı ile birlikte artık bu bölgede oluşan çirkin görüntü ortadan kalkacak ve şehrimizin çağdaş ve modern bir kent olma yolunda adım adım ilerlemeye devam edecektir. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte gerek Büyükşehir Belediyemiz tarafından hayata geçirilecek projeler, gerekse biz Kapaklı Belediyesi olarak yapacağımız çalışmalar ile ilçemize yakışan, vatandaşlarımızın aileleri ile birlikte boş vakitlerini değerlendirebileceği sosyal bir alan ilçemize kazandıracağız. İlçemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"Kapaklı toplam 150 trilyon yatırım aldı"

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise projenin hayırlı olmasını dileyerek, Kapaklı’nın büyükşehir ve ona bağlı kurumlardan aldığı toplam yatırımın 150 trilyon olduğunu ve çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Konuşmaların ardından kurdele kesildi ve butona basılarak Karagöz Gölü Dere Islahı Temel Atma töreni gerçekleştirildi.