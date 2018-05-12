Oluşabilecek doğal afetlerin önüne geçmek amacıyla birçok derenin ıslahını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kapaklı ilçesinde de başladığı dere ıslahı çalışmasıyla, bölgedeki doğal afet riskini azaltacak ve çevre kirliliğinin de önüne geçmiş olacak. Ekipler tarafından sürdürülen ıslah çalışmaları kapsamında, Karagözgölü Deresi’ne 740 metre betonarme U kanal yapılacak. U kanalın genişliği 4 metre, kanal yüksekliği ise 2 metre olacak. Ayrıca kapalı box menfezin yapılacağı derede, menfez genişliği 4, menfez yüksekliği de 2 metre olacak.

Sözleşme bedeli 1 milyon 868 bin 550 TL olan Kapaklı ilçesindeki Karagözgölü Deresi Temmuz ayının ortalarına doğru tamamlanması bekleniyor.