Diğer
Kategoriler
12 Mayıs 2018 10:25

Karagözgölü Deresi ıslah ediliyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin, sel, taşkın ve erozyon gibi doğal afetlerin önüne geçmek amacıyla sürdürdüğü çalışmalar kapsamında Karagözgölü Deresi ıslah ediliyor.

Karagözgölü Deresi ıslah ediliyor

12 Mayıs 2018 10:25


Oluşabilecek doğal afetlerin önüne geçmek amacıyla birçok derenin ıslahını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kapaklı ilçesinde de başladığı dere ıslahı çalışmasıyla, bölgedeki doğal afet riskini azaltacak ve çevre kirliliğinin de önüne geçmiş olacak. Ekipler tarafından sürdürülen ıslah çalışmaları kapsamında, Karagözgölü Deresi’ne 740 metre betonarme U kanal yapılacak. U kanalın genişliği 4 metre, kanal yüksekliği ise 2 metre olacak. Ayrıca kapalı box menfezin yapılacağı derede, menfez genişliği 4, menfez yüksekliği de 2 metre olacak.


Sözleşme bedeli 1 milyon 868 bin 550 TL olan Kapaklı ilçesindeki Karagözgölü Deresi Temmuz ayının ortalarına doğru tamamlanması bekleniyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
20
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    20°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    21°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    21°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    22°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç