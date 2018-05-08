Karayolu Trafik Güvenliği Haftası kutlanıyor

Trafik kazalarının önlenmesine yönelik çözüm çalışmalarının yapılmasına katkıda bulunmak amacıyla gerçekleşen ‘Karayolu Trafik Güvenliği Haftası’ kapsamında Tekirdağ’da birçok kutlama ve farkındalık etkinliği yürütülüyor. İlde yürütülen faaliyetler kapsamında Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve UMKE ‘ye ait trafik araçları konvoy oluşturarak şehir merkezinde tur attı. Tekira AVM içinde İl Emniyet Müdürlüğü ve ilgili kurumlar Trafik Haftası ile ilgili stant oluşturarak, haftanın önemine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için stantlarda trafik ile ilgili araç-gereç tanıtımı, afiş, broşür ve promosyon ürün dağıtımı yaptı.

İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın Tekira AVM içerisinde oluşturulan stantları ziyaret ederek görevlilerden bilgi aldı. Etkinlikler 11 Mayıs’a kadar devam edecek.