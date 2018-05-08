Diğer
Kategoriler
08 Mayıs 2018 10:23

Karayolu Trafik Güvenliği Haftası kutlanıyor

Tekirdağ’da ‘Karayolu Trafik Güvenliği Haftası’ çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Karayolu Trafik Güvenliği Haftası kutlanıyor

08 Mayıs 2018 10:23


Trafik kazalarının önlenmesine yönelik çözüm çalışmalarının yapılmasına katkıda bulunmak amacıyla gerçekleşen ‘Karayolu Trafik Güvenliği Haftası’ kapsamında Tekirdağ’da birçok kutlama ve farkındalık etkinliği yürütülüyor. İlde yürütülen faaliyetler kapsamında Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve UMKE ‘ye ait trafik araçları konvoy oluşturarak şehir merkezinde tur attı. Tekira AVM içinde İl Emniyet Müdürlüğü ve ilgili kurumlar Trafik Haftası ile ilgili stant oluşturarak, haftanın önemine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için stantlarda trafik ile ilgili araç-gereç tanıtımı, afiş, broşür ve promosyon ürün dağıtımı yaptı.


İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın Tekira AVM içerisinde oluşturulan stantları ziyaret ederek görevlilerden bilgi aldı. Etkinlikler 11 Mayıs’a kadar devam edecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
19
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç