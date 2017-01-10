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10 Ocak 2017 13:29

Karda mahsur kalan vatandaşı belediye ekipleri kurtardı

Karda mahsur kalan vatandaşı belediye ekipleri kurtardı

10 Ocak 2017 13:29

Tekirdağ Şarköy sapağında yoğun karda mahsur kalan vatandaşı, Malkara Belediyesi ekipleri donmak üzereyken kurtardı.
Alaybey Mahallesi mevkii Şarköy sapağında bir vatandaş karda mahsur kaldı. İstanbul’dan Malkara ilçesine gelip kaybolan, donma tehlikesiyle karşı karşıya kalan vatandaşın imdadına Malkara Belediyesi ekipleri yetişti. Sağ kurtarılan vatandaş belediyeye getirildi.
Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, "İstanbullu bir vatandaşımız, Şarköy sapağında kar esaretine maruz kalmış ve belediyemiz olarak bu vatandaşımız için seferber olduk. Ekiplerimizce vatandaşımız sağ salim kurtarılıp, belediyede ağırlanmıştır. Daha sonra yol masrafları karşılanarak, İstanbul’a otobüsle yolcu edilmiştir" dedi.



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