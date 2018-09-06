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06 Eylül 2018 19:34

Kargo paketinden çıkanlar şoke etti

Tekirdağ’ın Marmara Ereğlisi ilçesinde bir adrese gelen kargodan silah çıktı.

Kargo paketinden çıkanlar şoke etti

06 Eylül 2018 19:34


Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Marmara Ereğlisi ilçesinde bir kişiye kargoyla silah geleceği bilgisi üzerine kargonun geleceği adresi takibe aldı. Kargonun yerine ulaşmasının ardından, Tekirdağ Sulh Ceza Hakimliği’nden alınan arama kararıyla birlikte kargonun gittiği eve giden polis ekipleri, kargo paketine el koydu.


Kargo paketinin içinde yapılan kontrolde 2 tabanca ve tabancalara ait şarjörler ele geçirildi. Daha sonra kargonun adına geldiği S.N. isimli şahısta gözaltına alınarak olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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