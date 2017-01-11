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11 Ocak 2017 09:54

Karla mücadele çalışmaları sürüyor

Karla mücadele çalışmaları sürüyor

11 Ocak 2017 09:54

Tekirdağ’da başlayan yoğun kar yağışı sonucu yollarda mahsur kalan vatandaşları İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, yollarda kalan araçları kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle yoluna devam edemeyen sürücüler, AFAD ekiplerinin araçları çekilerek yollarına devam etmeleri sağlanıyor. Yola devam edemeyecek durumda olan araç sürücüleri ise, AFAD ekipleri tarafından alınarak şehir merkezine getiriliyor.
7/24 ALO AFAD - 122 hattına vatandaşların ulaşarak yardım taleplerini iletebileceğini söyleyen AFAD İl Müdürü Recep Erol, "Nerede Hayat Orada AFAD" ve “insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır” düsturu ile görevlerine devam ettiklerini ifade etti.
Tekirdağ’da kar yağışının Perşembe gününe kadar aralıklarla devam edeceğini belirten AFAD Müdürü Erol, vatandaşların zorunlu olmadıkça özel araçları ile trafiğe çıkmamalarını, mümkünse toplu taşıma araçlarını kullanmalarını ayrıca kar lastiği ve zincir olmadan trafiğe çıkmamalarını istedi.
Ayrıca Çorlu ilçesi Yenice mahallesinde yoğun kar sebebiyle bir Diyaliz Hasta Taşıma aracının yolda mahsur kaldığı ihbarı gelmesi üzerine, harekete geçen 3 kişilik AFAD ekibi, olay yerine ulaşıp gerekli kurtarma çalışmalarını yaparak diyaliz aracının sevkini sağladılar.



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