Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü tarafından, daha hızlı ve etkili müdahale için oluşturulan Karla Mücadele Ekibi’ne eğitim verildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Zeki Gürcün, Fen İşleri Dairesi Başkanı Metin Pakdil, Yol Şube Müdürlüğü Şube Müdürü Tevfik Demirbilek ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü’nden Bilgisayar Mühendisi Seray Altınay tarafından verilen eğitimde, karla mücadele için oluşturulmuş kriz merkezinde görev alacak teknik görevli personel, karla mücadele ve yapılacak çalışmalar, merkezde kurulan araç takip sistemi ve programların kullanılması, konularında bilgilendirildi.

32 personelin katıldığı eğitim, Fen işleri Dairesi Başkanlığı Kriz Merkezi’nde gerçekleşti. Toplantıda 11 ilçede 13 ayrı noktada 15 kar bıçaklı kamyon, 15 greyder, 20 adet yükleyici ve 7 adet çift kabinli ekip kamyonun mevcut olduğu, 157 personelin tuzlama ekipleri ile beraber 24 saat esasına uygun olarak kar ve buz mücadelesine hazır olduğu belirtildi.



Yollar kapanmayacak

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, güçlü filosu ve karla mücadele ekibiyle, yol ağında bulunan 2107 kilometre şehir içi ve mahalle yollarında karla mücadele edecek. Böylelikle hava şartları ne olursa olsun kırsal kesim ile merkez arasındaki yollar açık tutulacak.



Kriz Merkezi ile 24 saat kesintisiz hizmet

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü’nde oluşturulan Kriz Merkezi, 0 850 459 09 09 numaralı telefondan vatandaşlara 24 saat hizmet verecek. Kriz merkezine gelecek herhangi bir ihbar dahilinde, araç takip sistemi ile ihbar gelen nokta Kriz Merkezi tarafından tespit edilerek araç yönlendirilecek, böylelikle vatandaşlara en kısa zaman da en iyi hizmet verilmesi sağlanacak.