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20 Kasım 2017 17:39

Karşıya geçmeye çalışan okul müdürüne araba çarptı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, görevli olduğu okula gitmek istediği sırada yolun karşısına geçmeye çalışan okul müdürüne hafif ticari araç çarptı.

Karşıya geçmeye çalışan okul müdürüne araba çarptı

20 Kasım 2017 17:39

Çarpmanın şiddeti ile yola savrulan ve yalanan okul müdürü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgilere göre, kaza, Bülent Ecevit Bulvarı’nda meydana geldi. Çorlu Cemile Yeşil Anadolu Lisesi Müdürü Orhan Yörükçü görev yaptığı okula gitmek için Bülent Ecevit Bulvarı’nda karşıdan karşıya geçmek istedi. Müdür Yörükçü’ye Eren K. idaresindeki 06 YSF 85 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Orhan Yörükçü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılan okul müdürü Orhan Yörükçü tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.




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