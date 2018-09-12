İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaybettiği telefonunu bulanların kendisine teslim istedi

Tekirdağ Malkara’da sahibi tarafından kahvehane önünde unutulan telefon, bulunması halinde teslim edilmesi istendi.

Tekirdağ Malkara'da sahibi tarafından kahvehane önünde unutulan telefon, bulunması halinde teslim edilmesi istendi.


Geçtiğimiz günlerde gece yarısı Hacıevhat Mahallesi Doğuş Sokak'ta sahibi tarafından kahvehanenin önünde bin lira değerindeki akıllı telefon unutuldu. Sabah telefonunu unuttuğu yerde bulamayan vatandaş, suç duyurusunda bulundu.


Öte yandan kahvehaneci Recep Çalış, telefonun bulunması halinde Doğuş Sokak'ta bulunan Güvercin Sevenler Derneği'ne getirmesini istedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.