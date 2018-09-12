Kaybettiği telefonunu bulanların kendisine teslim istedi

Tekirdağ Malkara’da sahibi tarafından kahvehane önünde unutulan telefon, bulunması halinde teslim edilmesi istendi.
Tekirdağ Malkara'da sahibi tarafından kahvehane önünde unutulan telefon, bulunması halinde teslim edilmesi istendi.
Geçtiğimiz günlerde gece yarısı Hacıevhat Mahallesi Doğuş Sokak'ta sahibi tarafından kahvehanenin önünde bin lira değerindeki akıllı telefon unutuldu. Sabah telefonunu unuttuğu yerde bulamayan vatandaş, suç duyurusunda bulundu.
Öte yandan kahvehaneci Recep Çalış, telefonun bulunması halinde Doğuş Sokak'ta bulunan Güvercin Sevenler Derneği'ne getirmesini istedi.