Kaybolan şahıs için göl boşaltılıyor

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Kazak Gölünde kaybolan 29 yaşındaki M.K. için gölü boşaltma kararı alındı. 29 yaşında evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen M.K.’nin bulunması için 3 tane motopomp kurularak borular göle indirildi. Öte yandan gölde kayıp şahıs bulunana kadar boşaltma işleminin devam edileceği öğrenildi.

İddia üzerine girip kaybolmuştu

Edinilen bilgiye göre, sabah 05.00 sıralarında göle gelen 4 gencin arasında bulunan 29 yaşındaki M.K. ’yüzerek karşıya geçme’ iddiası üzerine göle girdi. Bir süre sonra M.K.’nin gölde kaybolmasının üzerine arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis dalgıç ve AFAD ekipleri gölde uzun süre arama çalışması yapmıştı.