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Kayıp şahıs derede ölü bulundu

Tekirdağ’da iki gün önce kaybolan zihinsel engelli şahıs derede ölü bulundu.

Tekirdağ'da iki gün önce kaybolan zihinsel engelli şahıs derede ölü bulundu.


Olay, Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Banarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinden iki gün önce çıkan zihinsel engelli Ali İmran Altın'dan (39) bir daha haber alınmadı. Altın'ın ailesi, polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekiplerinin dedektör köpek ile yaptığı aramalarda Altın'ın cesedi oturduğu mahallenin yakınlarından geçen Banarlı Deresi'nde bulundu. Altın'ın cansız bedeni savcılık incelemesinden sonra Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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