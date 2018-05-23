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23 Mayıs 2018 10:41

Kaymakam Karahan, şehit aileleriyle iftarda buluştu

Tekirdağ Malkara Kaymakamlığı tarafından şehit ailelerine iftar yemeği verildi.

Kaymakam Karahan, şehit aileleriyle iftarda buluştu

23 Mayıs 2018 10:41


Malkara Askeri Gazinoda gerçekleştirilen iftar yemeği programında, Malkara Kaymakamı Erkan Karahan, 95. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdem Murat Tatlı, Malkara Belediye Başkan Vekili Nuran Başkütük, Kurmay Başkanı Albay Metin Özkan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Kızıltan, Malkara İlçe Emniyet Müdürü Sertan Topkaya, Malkara İlçe Müftüsü Safi Çınar, gaziler ve şehit aileleri yer aldı.


İftar programında okunan duaların ardından Kaymakam Karahan yapmış olduğu konuşmasında yemeğe katılan davetlilere teşekkür ederek, Ramazan ayının hayırlar getirmesini diledi.




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