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29 Kasım 2017 14:17

Kaymakam Kılıç Muhtarlar Derneği yeni yönetimini ağırladı

Çorlu Muhtarlar Derneği’nin Seçimli Genel Kurul Toplantısı sonucunda göreve gelen yeni başkanı Salim Sarıer, yönetim kurulu üyeleri, Havuzlar Mahallesi Muhtarı Ahmet Özgür, Zafer Mahallesi Muhtarı Ahmet Arcan ve Sarılar Mahallesi Muhtarı Fuat Döner, Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç’ı ziyaret etti.

Kaymakam Kılıç Muhtarlar Derneği yeni yönetimini ağırladı

29 Kasım 2017 14:17


Çorlu Muhtarlar Derneği Başkanı Salim Sarıer, halkın bütün kesimlerinden vatandaşlarla her zaman iç içe olan ve demokrasinin ilk adımında önemli bir görev üstlenen muhtarlar arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı arttırmayı hedeflediklerini söyledi. Muhtarlık görevinde vatandaş odaklı bir anlayışla çalıştıklarını ifade eden Başkan Sarıer, mahalle sakinlerinin istek ve beklentilerini resmi kurumlara daha etkin bir şekilde iletmeye devam edeceklerini belirtti.


Başkan Sarıer ve yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Kaymakam Levent Kılıç, vatandaşlar ile devlet arasında köprü görevi gören muhtarlara büyük önem verdiklerini belirterek, yeni görevlerinde başarılar diledi.


Çorlu Muhtarlar Derneği’nin yeni yönetimi, daha sonra Kaymakamlık bünyesinde faaliyet gösteren Çorlu Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdür V. Fatma Güven ile İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Burhan Alim’i de makamlarında ziyaret etti. Söz konusu ziyaretlerde vatandaşlara daha iyi hizmet vermek için yapılabilecek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.




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